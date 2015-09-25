Nijerya'da yakalanan ve ordu tarafından sorgulanan bir Boko Haram komutanı İslam'ın önemli vecibe ve ibadetlerini bilmediğini itiraf etti.



Nijerya'da faaliyet gösteren ve birçok kanlı eyleme imza atan terör örgütü Boko Haram komutanlarından biri yapılan sorgulamasında Kur'an-ı Kerim okumayı ve namaz kılmayı bilmediğini itiraf etti.