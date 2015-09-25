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boko haram'dan şok eden itiraf

BOKO HARAM'DAN ŞOK EDEN İTİRAF

Nijerya'da yakalanan ve ordu tarafından sorgulanan bir Boko Haram komutanı İslam'ın önemli vecibe ve ibadetlerini bilmediğini itiraf etti.

Tarih : 25 Eylül 2015, 10:31
Puan Ver : Boko Haram'dan Şok Eden İtiraf(10/10)11


Nijerya'da faaliyet gösteren ve birçok kanlı eyleme imza atan terör örgütü Boko Haram komutanlarından biri yapılan sorgulamasında Kur'an-ı Kerim okumayı ve namaz kılmayı bilmediğini itiraf etti.








Etiketler: Boko  Haram  Dan  Şok  Eden  İtiraf    haber

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