

Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle 200'den fazla kişinin öldüğü haftanın sonunda bir kiliseye intihar saldırısı yapıldı.



Ülkenin kuzey-doğusundaki Potiskum kilisesine girmekte olan en az beş kişi Pazar günkü saldırıda öldürüldü.



Boko Haram Nijerya'nın kuzeydoğusunda altı yıldır bir şiddet kampanyası yürütüyor.



Son saldırılar Nijerya cumhurbaşkanı tarafından kınandı.



Cuma günü konuşan Muhammadu Buhari, son saldırı dalgasını "iğrenç bir vahşet"olarak nitelendirdi.



Son saldırılar şunlar:



Cuma: Birkaç intihar bombacısı Zabarmari köyünde çok sayıda kişiyi öldürdü



Perşembe: İki kadın intihar bombacısı Borno eyaletinde başka bir köye saldırdı



Çarşamba: 50'den fazla silahlı kişi Çad Gölü yakınındaki Kukawa köyünde 97 kişiyi öldürdü



Salı:Monguno kenti yakınlarında iki köyde 48 erkek camiden çıkarken vurularak öldürüldü



Monguno yakın bir zaman önce Boko Haram'ın elinden geri alınmıştı.



Geçen ay başarılı askeri operasyon için kutlama yapılırken, Boko Haram'dan ele geçirilen bir bombanın patlaması sonucu 23 kişi ölmüştü.



Uluslararası Af Örgütü Amnesty International'a göre, Boko Haram'ın İslami bir yönetim kurmak amacıyla saldırılara başladığı 2009'dan bu yana çoğu sivil en az 17.000 kişi öldü.



Kiliseler, askeri karargah ve karakollar örgütün en çok saldırdığı hedefler haline geldi.



Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Birleşmiş Milletler binası ve Federal Polis Merkezi gibi yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı hedeflere bile saldırdılar.



Örgütün en etkin olduğu yer ise ülkenin kuzeyi.



Buradaki karakol ve askeri birlikler, Boko Haram'ın en sık saldırdığı yerler.



Buralardan ele geçirdikleri silah ve üniformalar, grup üyelerinin kendilerini gizlemelerine, toplum içine daha rahat karışıp saldırı düzenleyebilmelerine de olanak veriyor.



Ülkede örgütü dağıtmak için bazı girişimler olduysa da başarılı olunamadı.



Nijerya ordusu geçen yıl, Boko Haram'ın kalesi olarak bilinen Maiduguri'ye yerel halkın da yardımıyla bir operasyon düzenledi, ancak yapılan saldırı ters tepti.



Boko Haram'ın yaptığı karşı atakta bir çok Müslüman ve Hristiyan sivil hayatını kaybetti.