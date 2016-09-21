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boj'un yeni politikası finans sektörünü destekleyecek

BOJ'UN YENİ POLİTİKASI FİNANS SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEYECEK

BoJ'un yeni politika çerçevesi belirlemesi piyasalarda "sürpriz adım" olarak nitelendirilirken, söz konusu kararın negatif faiz uygulamasını benimseyen ülkede bankacılık sektörünün elini rahatlatacağı belirtiliyor

Tarih : 21 Eylül 2016, 13:20
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Japonya Merkez Bankasının (BoJ), dün başlayan ve bugün sona eren toplantısında, para politikası çerçevesinde değişiklik kararı alarak "Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme" uygulamasına geçti.



Buna göre, enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşana kadar "Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme" politikasına geçen Banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal taban hedefinden de vazgeçti.



Analistler, atılan adımlarla uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselerek kısa vadeli tahvil faizleriyle arasındaki getiri eğrisinin açılacağını belirterek, bu sayede bankaların vade tedirginliğinin azalarak kredi verme iştahının artabileceğini dile getiriyor.








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