

Japonya Merkez Bankasının (BoJ), dün başlayan ve bugün sona eren toplantısında, para politikası çerçevesinde değişiklik kararı alarak "Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme" uygulamasına geçti.







Buna göre, enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşana kadar "Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme" politikasına geçen Banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal taban hedefinden de vazgeçti.







Analistler, atılan adımlarla uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselerek kısa vadeli tahvil faizleriyle arasındaki getiri eğrisinin açılacağını belirterek, bu sayede bankaların vade tedirginliğinin azalarak kredi verme iştahının artabileceğini dile getiriyor.