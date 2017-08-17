Sinop'ta yakınlarıyla gittiği plajda denize giren 35 yaşındaki Ömer Faruk Yalçın, kıyıya dönmeyince yakınları paniğe kapılıp ihbarda bulundu. Arama çalışması başlatılırken, Yalçın telefon açıp, bir arkadaşının teknesine binerek bölgeden uzaklaştığını söyleyince, yakınları rahat bir nefes aldı.

GERİ DÖNMEYİNCE YAKINLARI POLİSE HABER VERDİ

Ankara'dan tatil için memleketi Sinop'a gelen Ömer Faruk Yalçın, babası ve akrabalarıyla birlikte gittiği TOKİ mevkiinde serinlemek için denize girdi. Uzun süre kıyıya dönmeyen Yalçın'ın durumundan şüphelenen yakınları, polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi, arama çalışması başlatıldı.

DENİZDE ARANIRKEN KENDİ TELEFONUNU ARADI

Çalışmalar sürerken, Yalçın'ın kıyıda bıraktığı cep telefonuna gelen çağrı, yakınlarını şaşkına çevirdi. Kendi telefonunu arayan Yalçın, denizde yüzerken, balık tutan arkadaşının teknesine bindiğini, Yuvam mevkiinde de kıyıya çıktığını belirterek, yakınlarının kendisini buradan almasını istedi. Yakınları rahat bir nefes alırken, arama ve kurtarma çalışmalarına son verildi.

Kaynak: haberinburada