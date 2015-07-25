Aileleriyle tarlalarda çalışmak için Şanlıurfa'dan Aksaray'a gelen ve çadırda barınan Abdülkadir İda (15) ve Abit Yıldız (12), önceki gün 19.00 sıralarında, yaşadıkları yerin yakınındaki sulama kanalına girdiler.



Yüzme bilmeyen İda ve Yıldız, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalda çırpınmaya başladılar ve ardından da suda kayboldular.Ailelerin ihbarı üzerine gelen afad dalgıçları, “Valilik yetkimizi aldı” gerekçesiyle suda arama yapmadılar. Bunun üzerine Mersin ve Konya'daki AFAD ekiplerine haber verildi. Dalgıçların gelmesi zaman alacağı için çocukların yakınları ve belde halkı suya atladı. Aileler, kendi çabalarıyla 2 çocuklarının cesedine ulaştı. Valilik, dalış tazminatının yüksekliği nedeniyle dalgıçların yetkilerinin iptal edildiğini açıkladı.