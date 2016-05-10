

Ruhani, Kerman şehrinde halka hitaben yaptığı konuşmada, Washington yönetimini hedef alarak, "İran milleti ve Merkez Bankası'na ait olan bu paranın Amerikanın boğazından rahatça geçmesine izin vermeyeceğiz " dedi.







ABD'yi dava edeceklerini söyleyen Ruhani, "Konuyu yakın gelecekte uluslararası mahkemeye taşıyacağız. Milletin parasını milletin hazinesine geri getirmek için hiç bir çabadan kaçınmayacağız " diye konuştu.







ABD Yüksek Mahkemesi, çeşitli terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenmesi için geçen ay İran'ın ABD'deki yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki malvarlığına el koymuştu.







Laricani: Bu Bir Otoyol Soygunudur







İran Meclis başkanı Ali Laricani de bugün mecliste yaptığı konuşmada ABD'nin İran'ın malvarlığına el koymasına değinerek, "Bu eylem uluslararası tüm kanunlara aykırı ve adeta bir otoyol soygundur" diye tepki gösterdi.







Laricani, " ABD'nin bu küstahlığı cevapsız kalmamalı. Dışişleri Bakanlığı da Amerikalı yöneticilerin yaptığı bu rezaleti Uluslararası Ceza Mahkemesi Lahey'e taşısın" ifadelerini kullandı.