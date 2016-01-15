BOĞAZIN ALTINDAN OTOMOBİLLE GEÇMEYE BİR YIL KALDI
Projenin 5.4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altına özel bir bir teknoloji ile inşa edilen otomobıllerin geçeceği 2'şer şeritli ve iki katlı tünelden oluşuyor. Avrupa ve Asya yakalarında 9.2 kilometrelik güzergahta ise yol genişletme ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu amaçla bir süre önce trafik düzenlemesi yapılan Sarayburnu-Kazlıçeşme hattında da çalışmalar devam ediyor. Fatih, Sahil Kennedy caddesinde yapılan çalışmalarda yollar genişletilip, yenilenirken araç alt geçitleri ve yaya üst geçişleri inşa edildiği belirtildi. Havadan görüntülediğimiz bu bölge dev bir şantiyeye dönmüş durumda. Trafik düzenlemesi ile kapatılan bölümlerde çalışmaların hızla sürdüğü bazı bölgelerde yolların ve bağlantı tünellerinin ortaya çıkmaya başladığı görüldü.
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