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BOĞAZİÇİ'NDEKİ REZALETE SERT ÇIKTI: BU TERÖRİSTLERİ OKUTMAYACAĞIZ


Boğaziçi'ndeki rezalete sert çıktı: Bu teröristleri okutmayacağız
Tarih : 24 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : Boğaziçi'ndeki Rezalete Sert Çıktı: Bu Teröristleri Okutmayacağız(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan öğrencilere saldırıya Erdoğan çok sert çıktı. "Bu teröristlerin okumasına izin vermeyeceğiz." diyen Erdoğan Komünistler için harekete geçildiğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldırdıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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