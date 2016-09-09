

Boğaziçi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Osman Nuri Darcan, balayı için gittiği ABD'nin Orlando kentinde kaldığı otele girerken eşinin çantasını almak isteyen silahlı soyguncu tarafından öldürüldü.







Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Osman Nuri Darcan (52), Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Kıvılcım Diker Darcan'la (44) geçtiğimiz hafta İstanbul'da evlendi. Balayı için ABD'nin Miami kentine giden çift, buradan da Orlando'ya geçti.







Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre; Darcan çifti, dün gece 01.45'te taksiden inip International Drive Caddesi'ndeki kaldığı Wyndham Oteli'nin otoparkına girdikleri sırada yanlarına koyu turuncu bir araba yaklaştı. Araçtan inen kısa saçlı, iri yapılı ve gür kaşları olan bir kişi silahını çekerek Kıvılcım Darcan'ın çantasını almak istedi. Osman Darcan'ın karşı koyması üzerine saldırgan silahını ateşledi.