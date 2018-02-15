Boğaziçi Üniversitesi'nin Öğrenci Temsil Kurulu'nun (ÖTK) üç dönem başkanlığını yapan Mert N. (24) FETÖ üyesi olmaktan tutuklandı ve hakkında dava açıldı.

Telefonunda Bylock bulunan ve sık sık Bylock'a giriş yaptığı belirlenen Mert N. itirafçı oldu. "Pişmanım" diyen Mert N, irtibatlı olduğu "İmam" nitelikli FETÖ elemanını ve Boğaziçi ÖTK'dan sonra Türkiye Öğrenci Konseyi'ni ele geçirmek için yaptıkları çalışmaları da anlattı.

AMCASI ADINA AÇILAN HATTI KULLANDI

Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler 4. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda (Kasım 2014'ten 7 Aralık 2017'ye kadar) Öğrenci Temsil Kurulu Başkanı olan Mert N. (görevinin devam ettiği) 6 Aralık 2017'de FETÖ kapsamında gözaltına alındı. Evinde arama yapıldı, telefonu ve bilgisayarına el konuldu. Yapılan incelemede Mert N'nin kullandığı ancak amcasının adına kayıtlı telefonda Bylock yüklü olduğu ve sık sık giriş yapıldığı belirlendi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEDİ

Mert N, sorgusunda FETÖ ile irtibatlı olduğunu kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden faydanlanmak istediğini, bildiklerini anlatacağını söyledi.

FATİH ÜNİVERSİTESİ'NDEN TEBRİK

Mert N'nin ifadesine göre ilk olarak 2014 yılı Kasım ayında Boğaziçi Üniversitesi'nin Öğrenci Temsil Kurulu Başkanı seçildi. Kendisini ilk arayan ise (FETÖ irtibatı nedeniyle daha sonra kapatılan) Fatih Üniversitesi'nin Öğrenci Konseyi Başkanı M.E.P oldu. M.E.P ile Türkiye Öğrenci Konseyi seçimleri için görüşmeye devam ettiler. Daha sonra yine M.E.P'nin söylemesiyle telefonuna Bylock indirdi ve görüşmelere oradan devam ettiler.

KOD ADI: HERMES

Mert N, 'Hermes' kod adını alarak Bylock'ta M.E.P ile görüşmeye devam etti. M.N daha sonrasını şöyle anlattı: "M.E.P beni örgütün öğrenci konseyi işleriyle ilgilenen Yavuz isimli soyadını bilmediğim kişi ile tanıştırdı. Kıvırcık saçlı, kilolu, 40 yaşlarında biriydi. Türkiye Öğrenci Konseyi seçimlerinde aktif rol almak istiyordu. Ben de Boğaziçi Konseyi Başkanı olduğum için yakın durdum. Sadece seçim ve öğrenci işleri konuştuk. Kesinlikle örgütsel bir toplantı, sohbet olmadı."

5 KİŞİLİK ByLock GRUBU

"Konsey işleri ile ilgilenen ve örgüt mensubu olduklarını bildiğim Selim ve Enes adlı şahıslar vardı. Bylock grubumuzda Enes, Selim, Yavuz, M.E.P ve ben vardık. Gruptakiler Fetullah Gülen'e "Büyüğümüz" diye hitap ediyordu."

"DARBEDEN SONRA ANLADIM"

"Örgütün tehlikeli olduğunu 15 Temmuz sürecinden sonra anladım. 16 Temmuz'da bölüm temsilcilerini toplayarak basın açıklaması yaptık ve örgütü kınadık."

SAVCI 15 YIL İSTEDİ

Savcılık 13 Aralık 2017'de tutuklanan M.N hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mert N'nin tutukluluğu devam ediyor.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada