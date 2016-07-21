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BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NÜN AYAĞINDAKİ SNİPER BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ


BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NÜN AYAĞINDAKİ SNİPER BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 21 Temmuz 2016, 11:04
Puan Ver : Boğaziçi Köprüsü'nün Ayağındaki Sniper Böyle Öldürüldü(8/10)7


Halkın tepkisinin artması, polisin de duruma hakim olmaya başlamasının ardından darbeci subaylardan biri Boğaziçi Köprüsü'nün ayaklarındaki kuleye çıktı. Anadolu Avrupa geçişindeki kulede bulunan asansörü kullanıp yukarı çıkan darbeci subay, keskin nişancı tüfeğiyle burada ateş açtı. Kurşunların nereden geldiğini anlayamayan birçok sivil, bu silahtan çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti ya da yaralandı.








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