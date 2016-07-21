BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NÜN AYAĞINDAKİ SNİPER BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ
Halkın tepkisinin artması, polisin de duruma hakim olmaya başlamasının ardından darbeci subaylardan biri Boğaziçi Köprüsü'nün ayaklarındaki kuleye çıktı. Anadolu Avrupa geçişindeki kulede bulunan asansörü kullanıp yukarı çıkan darbeci subay, keskin nişancı tüfeğiyle burada ateş açtı. Kurşunların nereden geldiğini anlayamayan birçok sivil, bu silahtan çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti ya da yaralandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar