

Boğaziçi Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünde bir servis minibüsi HGS gişesine çarptı. Araçta bulunan çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Her iki istikamette oluşan yoğunluk sürüyor.