BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR!
Olay, Beşiktaş Boğaziçi Köprüsü'nde, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 34 TH 8647 plakalı motosikletiyle Boğaziçi Köprüsü'ne gelen erkek şahıs, motosikletini park edip köprünün korkuluklarından atladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri köprüde inceleme başlatırken, deniz polisi de köprü altında arama çalışmalarına başladı.
Kısa sürede cesedine ulaşılan şahsın kimliği belirlenemedi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
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