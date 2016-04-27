

Boğaziçi Köprüsü üzerine gelen bir kişi, korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.







İhbar üzerine köprü üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmaları devam ederken Boğaziçi Köprüsü Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişte trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı.







Deniz polisi de köprü altında önlem aldı.