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boğaziçi köprüsü'nde demokrasi yürüyüşü

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ

15 Temmuz akşamı gerçekleştirilmek istenen darbe girişimine karşı dün gece, Boğaziçi Köprüsü'nde demokrasi yürüyüşü düzenlendi.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 09:15
Puan Ver : Boğaziçi Köprüsü'nde Demokrasi Yürüyüşü(10/10)11


İstanbul'da yüz binlerce kişi, Boğaziçi Köprüsü'nde yürüyerek darbe girişimini protesto etti.



Milli İrade Platformu'nca düzenlenen "Darbeye Karşı Boğaziçi Köprüsündeyiz" yürüyüşü için vatandaşlar, Üsküdar Altunizade'de toplandı.



Yüz binlerce kişi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Darbecilere idam", Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz", "İşte ordu, işte komutan" sloganları eşliğinde Boğaziçi Köprüsü'ne yürüdü. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıdı. Yürüyüş nedeniyle köprü araç trafiğine kapandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, belediye başkanları, sanatçıların da yer aldığı yürüyüşte, yatsı ezanından sonra Kur'an-ı Kerim, ardından da İstiklal Marşı okundu.








Etiketler: Boğaziçi  Köprüsü  Nde  Demokrasi  Yürüyüşü    haber

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