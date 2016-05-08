

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Geçiş sırasında sahil güvenlik botu gemiyi yakından takip etti.







Sabah saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan 'KNA (KAİ) 158' isimli Rus savaş gemisi boğaz girişinde sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi ve polis helikopteri tarafından karşılandı. Saat 10.30'da boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Türk güvenlik birimleri tarafından Marmara Denizi'nin girişine kadar takip edildi. Geçiş sırasında sahil güvenlik botunun savaş gemisini çok yakından takip etmesi dikkat çekti.