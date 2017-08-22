BOĞAZ'DAN GEÇEN RUS SAVAŞ GEMİSİNDEKİ ASKERLER İNCİ GİBİ DİZİLİP İSTANBUL'U SEYRETTİ
Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı "Perekop" isimli savaş gemisi saat 16.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru açıldı. Geçişi sırasında güvenlik önlemleri alınan savaş gemisine, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ve gemi ile deniz polisi eşlik etti.
GEMİNİN MÜRETTEBATI GÜVERTEDE SIRALANDI
Savaş gemisinin mürettebatının turuncu renkli can yeleği giyerek güvertede sıralanması dikkat çekti. Onlarca askerden oluşan mürettebatın sıralandığı gemi ilginç görüntü oluşturdu.
İSTANBUL'U SEYRETMEYE DOYAMADILAR
Bazı askerler dürbün ile etrafı izlerken, bazı askerler de sahili fotoğrafladı. Geminin arka kısmında üstü örtülmüş belirsiz şeyler ise dikkat çekti. Karadeniz'den giriş yapan gemi yaklaşık 1 buçuk saatte İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru açıldı.
Kaynak: haberinburada
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