BOĞAZ'DAN DEV GEMİ GEÇİYOR, TÜM SEFERLER İPTAL
Rusya'dan Türkiye'ye direk doğalgaz akışını sağlayacak gaz boru hattı inşaatında çalışacak olan 444 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'na girdi.
Dev gemi Karadeniz'e doğru ilerliyor. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edilirken, 4 Kıyı Emniyeti gemisi de geçişe eşlik ediyor.
kaynak:hürriyet
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