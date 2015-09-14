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Boğazdaki yalılar kurdaki yükselişe takıldı

BOĞAZDAKİ YALILAR KURDAKİ YÜKSELİŞE TAKILDI

Döviz kurundaki artış değeri milyon dolarla ifade edilen yalı satışlarını da etkiledi. Emlak komisyoncuları yalı piyasasında durgunluk yaşandığını belirtti

Tarih : 14 Eylül 2015, 09:26
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Döviz kurundaki artış, değeri milyon dolarla ifade edilen yalı satışlarını da etkiledi. Yalı satın almayı planlayanlar kurdaki ani yükselişten dolayı bir süre piyasaları gözlemlemeye geçti.



Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışın bütün sektörleri az ya da çok etkilediğini, konut yatırımı düşünenlerin özellikle gelecek planlarını daha iyi yapabilmek için bir bekleme dönemine girdiğine işaret ederken, yalılarda ise farklı bir durumun söz konusu olduğunu kaydetti.








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