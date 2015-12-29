BOĞAZ'DA ULAŞIMA SİS ENGELİ
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine boğazdan geçiş yapacak gemileri telsizle uyarıp, boğazı transit gemi geçişlerine kapattı. Sis nedeniyle Eceabat-Çanakkale Hattı seferleri de geçici olarak durduruldu. Çanakkale-Kilitbahir hattında seferler normal olarak devam ediyor
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