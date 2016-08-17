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boğaz'da evlilik teklifi!

BOĞAZ'DA EVLİLİK TEKLİFİ!

Milli futbolcu Caner Erkin, kiraladığı tekneyle Boğaz'a açılıp oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı'ya evlilik teklif etti. ‘Evet' yanıtı aldı.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 09:19
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xCaner Erkin-Şükran Ovalı ilişkisi nikah masasına gidiyor. Futbol kariyerini İtalya'da sürdüren Erkin, geçtiğimiz hafta sevgilisi Ovalı'yı, kiraladığı özel tekneyle Boğaz'da romantik bir tura çıkardı.



'O NEDENİ BİLİYOR'

O Tur sırasında Caner, sevgilisine üç karatlık tektaş yüzükle evlilik teklif etti. Ovalı, "Evet" yanıtını verdi. Caner, bu olay üzerine sevincini Instagram'da şu sözlerle paylaştı: "Çok mutluyum şu anda. O neden olduğunu biliyor."








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