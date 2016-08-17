

xCaner Erkin-Şükran Ovalı ilişkisi nikah masasına gidiyor. Futbol kariyerini İtalya'da sürdüren Erkin, geçtiğimiz hafta sevgilisi Ovalı'yı, kiraladığı özel tekneyle Boğaz'da romantik bir tura çıkardı.







'O NEDENİ BİLİYOR'



O Tur sırasında Caner, sevgilisine üç karatlık tektaş yüzükle evlilik teklif etti. Ovalı, "Evet" yanıtını verdi. Caner, bu olay üzerine sevincini Instagram'da şu sözlerle paylaştı: "Çok mutluyum şu anda. O neden olduğunu biliyor."