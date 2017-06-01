BOĞAZ'DA BİR YIKIM DAHA!
Galatasaray adasının hemen karşısında yer alan bir denizcilik şirketine ait bina yıkıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yıkım ekipleri Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir denizcilik firmasına ait binaya geldi.
Belediye ekipleri yıkım kararı olduğunu belirterek içeride bulunan eşyaları dışarı çıkarttı. Ofis eşyalarını nakliye kamyonlarına koyan ekipleri binayı boşalttı. Sabah işe gelen iş yeri çalışanları ise yıkım ekiplerini görünce büyük şok yaşadı. İş yerindeki kişisel eşyalarını kolilere koyan çalışanlar endişeli gözlerle çalışmaları izledi. 3 katlı şirket tamamen boşaltılmasının ardından yıkım işlemlerine başlandı.
kaynak:milliyet
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