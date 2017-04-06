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boğaz köprüleri çift taraflı zamlanacak mı?

BOĞAZ KÖPRÜLERİ ÇİFT TARAFLI ZAMLANACAK MI?

Boğaz köprülerinin çift taraflı ücretlendirilmesi ile ilgili iddialara yanıt geldi. Boğaz köprülerinden tek taraflı alınan geçiş ücreti, çift taraflı mı olacak? Büyük araçların Karamürsel-Gölcük üzerinden Körfezi dolaşmaları yasaklanarak Osman Gazi Köprüsünden geçişleri zorunlu mu olacak?

Tarih : 06 Nisan 2017, 13:12
Puan Ver : Boğaz Köprüleri Çift Taraflı Zamlanacak Mı?(9/10)6


Boğaz köprülerinin çift taraflı ücretlendirilmesiyle ilgili bazı yayın organlarında yer alan bu tür haberlerin ardından aradığımız Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Hürriyet'e konuştu. Arslan, Boğaz köprülerinden çift taraflı ücret alınması yönünde bir çalışmaları olmadığını açıkladı.



Bakan Arslan, "Şuanda ne Boğaz köprülerini çift taraflı ücretlendirme ne de büyük araçlara Osman Gazi Köprüsü'nü zorunlu kılma gibi bir çalışmamız var. Her iki konuda da mevcut uygulama devam edecek" dedi.



 



kaynak:hürriyet








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