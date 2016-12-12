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boğaz ağrısına doğal çare

BOĞAZ AĞRISINA DOĞAL ÇARE

Alerji ve solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı yaşanan boğaz ağrısı ile kuruluğuna tuzlu suyla yapılacak gargara iyi geliyor.

Tarih : 12 Aralık 2016, 12:08
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Soğuk kış aylarında kuru hava ve klimalı ortamlarda bulunmak boğazı kurutuyor. Boğaz kuruluğunun alerjilere, sigaraya, yeterince su içilmemesine ve solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak da gelişebileceğini söyleyen Dr. Sinan Akkurt, 1 haftadan fazla süren vakalarda doktor kontrolünün şart olduğunu belirtiyor. Son günlerde boğaz şikayetlerinin arttığına dikkat çeken Dr. Akkurt, şu önerilerde bulunuyor:



DOĞAL ÇARE



"Pek çok vakada ıhlamur, salep, limonlu çay ve çorba gibi sıcak içecekler, pastil, gargara, istirahat ile birlikte iyileşme sağlanabiliyor. Hafif seyirli ve seyrek görülen boğaz kuruluklarının giderilmesi için tuzlu su ile gargara yapılması hem boğazın nemli kalmasına yardımcı oluyor, hem de tahrişi azaltıyor. Gargara, boğazdaki bakteri ve virüslerle savaşıyor.



İyileşme sürecini çabuklaştırıyor. Ancak gargara suyunun yutulmaması gerekiyor. Bir çay bardağı suda karıştırılacak bir limon suyu ve bir tatlı kaşığı bal da boğazınızı yatıştırabilir. Bu karışıma zencefil-zerdeçal ekleyerek antiseptik ve antibakteriyel özelliğini güçlendirebilirsiniz."



 



kaynak:sabah






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