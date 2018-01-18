Esnafa Büyük Kolaylık! Artık Tek Tıkla İşlerini Halledebilecekler
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçeli Tekmeliği Olduğu Fotoğraf, Maçın Önüne Geçti
İşkur, İşe Yerleştirme Sayısını 1 Milyonun Üzerine Taşıdı
Ahmet Kural'ı Murat Cemcir'in Sırtında Görenler Yardıma Koştu
Psg Evinde Dijon'u 8-0 Mağlup Etti
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi
Giresunspor'dan Başakşehir'e Olay Gönderme!
Fenerbahçe Doğuş, Panathinaikos'u 67-62 Mağlup Etti
Avcı, Giresunspor Maçı Sonrası Konuştu: Lige Odaklanmalıyız
Arsenal'in Yıldızı Cenk Tosun'un Takım Arkadaşı Oldu
Beşiktaş'ta Büyük Kriz! Vida'ya Lisans Çıkartılamadı
O Bunu Hep Yapıyor! Ebru, Paylaştığı Fotoğrafla Rezil Oldu
Galatasaray'a Hayalini Bile Kuramadığı Teklif Geliyor
Gomis'ten Olay Paylaşım: Terim'den Bol Bol Tavsiyeler Aldım
Düşmana Göz Açtırmayacak! Füze Avcısı'nın Seri Üretimi Başlıyor
Boeing, Ses Hızını 5 Kat Aşacak Yeni Jet Üretecek
Türkiye, Hes'lerden 8,7 Milyar Lira Kazandı
Usta Oyuncu Göreve Başladığı Sahneden Alkışlarla Uğurlandı
Japonya'da İnanılmaz Kaza! Son Sıradaki Yarışçı Birinci Oldu
Galatasaray Başkan Adayı Mustafa Cengiz: Yangından Mal Kaçırır Gibi Seçime Gireceğiz

Boeing, Ses Hızını 5 Kat Aşacak Yeni Jet Üretecek

BOEİNG, SES HIZINI 5 KAT AŞACAK YENİ JET ÜRETECEK

Boeing, yeni hipersonik konsepti Son of Blackbird jetiyle sesten beş kat fazla hıza yani Mach 5 düzeyine ulaşmayı planlıyor.

Tarih : 18 Ocak 2018, 02:00
Puan Ver : Boeing, Ses Hızını 5 Kat Aşacak Yeni Jet Üretecek(5/10)1

Boeing, 1960'lı yıllarda başlatılan ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Blackbird SR-71 ismiyle bilinen casus uçak programının devamı niteliğindeki yeni konseptini tanıttı. Lockheed tarafından geliştirildikten sonra 1998 yılında son verilen Blackbird SR-71 programı uçakları 3.3 mach yani saatte 3.540 hıza ulaşarak ses hızının 3 katına çıkabiliyordu. Boeing'in hedefi ise 5 mach yani sesten 5 kat fazla olan 6.174 km hıza ulaşabilen bir uçak geliştirmek.

PROJE İKİ AŞAMALI OLACAK

Florida eyaletinin Orlando şehrinde düzenlenen bir forumda tanıtılan konseptle ilgili Boeing hipersonik uçak teknolojisinden sorumlu başuzman Kevin Bowcutt, "Mach 1 kalkışından Mach 5'e hızlanan bir uçak geliştirmek gerçekten çok zor." açıklamasında bulunurken geliştirme sürecinin iki aşamadan oluşacağı belirtildi.

İlk aşamada F-16 boyutlarında tek motorlu öncü bir modelle tasarımın uygunluğunun test edileceğini belirten Boeing yetkilileri, sonrasında çift motorlu, tam ölçekli operasyonel bir araç geliştirileceğini duyurdu.

Dolayısıyla Son of Blackbird selefi SR-71 ile muhtemelen benzer ölçülerde, yani yaklaşık 33 metre uzunluğunda olacak.

X-43 VE X-51 DENEYİMLERİNDEN FAYDALANACAK

Boeing'in yeni hipersonik konsepti olan sesten 5 kat hızlı Son of Blackbird geliştirme sürecinde deneysel ve insansız çalışan X-43 ve X-51 Waverider hipersonik tecrübelerinden de faydalanması bekleniyor

NASA için Hyper-X olarak bilinen hipersonik projesi kapsamında geliştirilen ve 9.6 mach hıza ulaşabilen X-43 programı 2013 yılında iptal edilmişti.

2005 yılında ABD Hava Kuvvetleri, NASA, Boeing ve Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ile birlikte geliştirilen X-51 ise başarısız 2 denemeden sonra ilk uçuşunu 6 dakika havada kalarak 2010 yılında tamamlayabilmişti. 2013 yılında ise Mach 4.8 hızında 210 saniyeliğine havada kalarak rekora imza atmıştı.

PROJE ONAY ALABİLMİŞ DEĞİL

Fakat, X-51 bu uçuşu seyir halindeki daha büyük bir uçaktan bırakıldıktan sonra roket beslemesiyle gerçekleştirebilmişti. Proje de bu nedenle halen onay alabilmiş değil.

Boeing, önlerindeki en büyük engelin kendi gücüyle havalanacak ve Mach 1 seviyesine ulaştıktan sonra Mach 5 ve üzerine çıkmak olduğunu belirtiyor. Ardından yavaşlama ve iniş geliyor ki bunun daha da zor olabileceği düşünülüyor.

ABD'li üreticinin bu nedenle geleneksel turbojet bir uçakla önce Mach 3 düeyine çıkması ardından konfigürasyonu değiştirerek Mach 5 ve üzerini test etmesi olası.

Öte yandan Lockheed de kendi üretimi olan SR-71'in yeni jenerasyonu olacak SR-72 ile Boeing'e rakip olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Boeing  Ses  Hızını  5  Kat  Aşacak  Yeni  Jet  Üretecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER