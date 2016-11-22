Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

BODRUM'UN ÜSTÜNÜ KAPADI ! BU UYARI YAPILDI !


BODRUM'UN ÜSTÜNÜ KAPADI ! BU UYARI YAPILDI !
Tarih : 22 Kasım 2016, 16:35
Puan Ver : Bodrum'un Üstünü Kapadı ! Bu Uyarı Yapıldı !(9/10)8


Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır kullanılan çöplük alanında bir hafta önce sabaha karşı başlayan yangın, itfaiye ve orman işçilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak geçen zamana rağmen tam olarak söndürülemedi. Bölgeden yükselen dumanlar ise gökyüzünü sardı.



SOKAĞA ÇIKANLARA UYARI



Sokağa çıkanları uyaran Prof. Dr. Galip İsen, "Arkadaşlar bu bildiğiniz sis değil, çöplükten gelen zehirli gazlar. Çocuklar ve yaşlılar dikkat edin. Dumanın çöktüğü saatlerde dışarılarda olunmaması için dikkatli olun. Bodrum'a, devlet eliyle, acil müdahale lazım. Bunun sağla, solla, partiyle, fraksiyonla alakası yok. Sadece düşünebilen beyinler ve devleti harekete geçirebilecek cinsten bir hareket olmalı. Çünkü yavaş zehirlenme bir kamu sağlığı tehdididir. Beklemekle sorunun çözülemeyeceğini hala anlayamadılar. Bu çöplük 40 yıldır yanıyor" dedi.



Bodrum Devlet Hastanesi yetkilileri ise astım ve KOAH hastalarının dumanların yoğun olduğu saatlerde sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Çöplük alanında belediye ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ise sürüyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bodrum  Un  Üstünü  Kapadı    Bu  Uyarı  Yapıldı      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER