

Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır kullanılan çöplük alanında bir hafta önce sabaha karşı başlayan yangın, itfaiye ve orman işçilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak geçen zamana rağmen tam olarak söndürülemedi. Bölgeden yükselen dumanlar ise gökyüzünü sardı.







SOKAĞA ÇIKANLARA UYARI







Sokağa çıkanları uyaran Prof. Dr. Galip İsen, "Arkadaşlar bu bildiğiniz sis değil, çöplükten gelen zehirli gazlar. Çocuklar ve yaşlılar dikkat edin. Dumanın çöktüğü saatlerde dışarılarda olunmaması için dikkatli olun. Bodrum'a, devlet eliyle, acil müdahale lazım. Bunun sağla, solla, partiyle, fraksiyonla alakası yok. Sadece düşünebilen beyinler ve devleti harekete geçirebilecek cinsten bir hareket olmalı. Çünkü yavaş zehirlenme bir kamu sağlığı tehdididir. Beklemekle sorunun çözülemeyeceğini hala anlayamadılar. Bu çöplük 40 yıldır yanıyor" dedi.







Bodrum Devlet Hastanesi yetkilileri ise astım ve KOAH hastalarının dumanların yoğun olduğu saatlerde sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Çöplük alanında belediye ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ise sürüyor.







kaynak:milliyet