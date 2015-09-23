BODRUM'U SEL VURDU
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Şakir Caddesi ile Dere Sokak'taki 20'ye yakın araç sel suyuyla sürüklendi.
Sel suları çok sayıda aracı sürükleyip devirirken, sürücüler ölümden döndü. Sel nedeniyle 8 kişi yaralandı.
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