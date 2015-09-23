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bodrum'u sel vurdu

BODRUM'U SEL VURDU

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tarih : 23 Eylül 2015, 09:55
Puan Ver : Bodrum'u Sel Vurdu(8/10)7


Akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Şakir Caddesi ile Dere Sokak'taki 20'ye yakın araç sel suyuyla sürüklendi.



 Sel suları çok sayıda aracı sürükleyip devirirken, sürücüler ölümden döndü. Sel nedeniyle 8 kişi yaralandı.






Etiketler: Bodrum  U  Sel  Vurdu    haber

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