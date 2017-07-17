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Bodrumspor Basketbol Antrenörü İsmail Ulukan Evinde Ölü Bulundu

BODRUMSPOR BASKETBOL ANTRENÖRÜ İSMAİL ULUKAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Basketbol Takımı Antrenörü İsmail Ulukan, evinde ölü bulundu. Herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Ulukan'a otopsi yapılacak.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 22:30
Puan Ver : Bodrumspor Basketbol Antrenörü İsmail Ulukan Evinde Ölü Bulundu(9/10)5

Yaklaşık 8 yıldır Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da basketbol antrenörlüğü yapan bir çocuk babası İsmail Ulukan, Yokuşbaşı Mahallesi, Defne Sokak'taki yalnız yaşadığı evinde kız kardeşi Aslı Ulukan tarafından, bugün saat 18.00 sıralarında salondaki koltukta hareketsiz bir şekilde bulundu.

Ulukan'ın haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, cumartesi ve pazar günü antrenmanlara gitmediği, telefonlarına da cevap vermediği öğrenilen İsmail Ulukan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BİLGİ YOK

Polis, vücudunda herhangi bir darp izi ve yara bulunmayan Ulukan'ın ölümünü şüpheli buldu. En son cuma günü birlikte alışverişe gittikleri ağabeyinin ölümüyle yıkılan Aslı Ulukan'ı, acı haberi alarak gelen komşuları ve diğer yakınları teselli etmeye çalıştı. Ulukan'ın ölüm haberinin duyulmasıyla spor camiasından arkadaşları ve yetiştirdiği sporcular evine gelerek bilgi almaya çalıştı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor yöneticilerinden Tamer Yaman, "İsmail ağabey, Bodrum basketbolu için çok önemli bir isimdi. Onlarca sporcu yetiştirdi.

Çok saygılı, sevilen bir isimdi. Öldüğüne hala inanamıyoruz" dedi.

Ulukan'ın cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, polis, soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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