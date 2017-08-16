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BODRUM'DAKİ VALE TERÖRÜNE SAVCILIKTAN SORUŞTURMA! KADIN SÜRÜCÜYE SALDIRMIŞTI


Bodrum'daki Vale Terörüne Savcılıktan Soruşturma! Kadın Sürücüye Saldırmıştı
Tarih : 16 Ağustos 2017, 08:20
Puan Ver : Bodrum'daki Vale Terörüne Savcılıktan Soruşturma! Kadın Sürücüye Saldırmıştı(10/10)6

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, otomobille beach cluba giden kadınların bir valenin saldırısına uğradığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KEŞKE ERKEK OLSAYDIN GÖRÜRDÜN" DİYE TEHDİT ETTİ

Bodrum'da otomobille beach cluba giden kadınlar, bir mekanda çalışan valenin saldırısına uğradı. Kadınlara hakaret eden vale, 'Keşke erkek olsaydın görürdün' diyerek tehdit etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

O anları, araçta bulunan kadınlardan biri, cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görünütler internet ortamında büyük tepki görürken, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

POLİS, KAYIP VALEYİ ARIYOR

Olayın 2 gün önce Yalıkavak Mahallesi'ndeki Xuma Beach Club'ın otoparkında meydana geldiği ortaya çıktı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ortadan kaybolan valenin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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