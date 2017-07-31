BODRUM'DAKİ SALDIRIDA YARALANAN ZEYNEP MOLHO'NUN SIRTINDAKİ KURŞUN ÇIKARILDI
Bodrum'da 2 ayrı beach club'a gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho'nun sırtındaki kurşun ameliyatla çıkarıldı. Molho'nun durumunun iyi olduğu açıklandı.
Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki iki beach club'ta 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili çifte tabancalı saldırganın yakalanması için soruşturma sürerken, yaralılardan Zeynep Molho'dan iyi haber geldi.
KURŞUNU AMELİYATLA ÇIKARDILAR
Yaralılardan Zeynep Molho'nun sırtına saplanıp, kaburga kemiğini kırarak derisinin altında kalan kurşun, özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatla çıkartıldı.
"EŞİMİN AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ"
Jess Molho, eşinin ameliyatının başarılı geçtiğini, kurşunun çıkartıldığı ve sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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