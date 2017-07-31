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Bodrum'daki Saldırıda Yaralanan Zeynep Molho'nun Sırtındaki Kurşun Çıkarıldı

BODRUM'DAKİ SALDIRIDA YARALANAN ZEYNEP MOLHO'NUN SIRTINDAKİ KURŞUN ÇIKARILDI

Bodrum'da 2 ayrı beach club'a gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho'nun sırtındaki kurşun ameliyatla çıkarıldı. Molho'nun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Bodrum'daki Saldırıda Yaralanan Zeynep Molho'nun Sırtındaki Kurşun Çıkarıldı(7/10)3

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki iki beach club'ta 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili çifte tabancalı saldırganın yakalanması için soruşturma sürerken, yaralılardan Zeynep Molho'dan iyi haber geldi.

KURŞUNU AMELİYATLA ÇIKARDILAR

Yaralılardan Zeynep Molho'nun sırtına saplanıp, kaburga kemiğini kırarak derisinin altında kalan kurşun, özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatla çıkartıldı.

"EŞİMİN AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ"

Jess Molho, eşinin ameliyatının başarılı geçtiğini, kurşunun çıkartıldığı ve sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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