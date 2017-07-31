Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki iki beach club'ta 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili çifte tabancalı saldırganın yakalanması için soruşturma sürerken, yaralılardan Zeynep Molho'dan iyi haber geldi.

KURŞUNU AMELİYATLA ÇIKARDILAR

Yaralılardan Zeynep Molho'nun sırtına saplanıp, kaburga kemiğini kırarak derisinin altında kalan kurşun, özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatla çıkartıldı.

"EŞİMİN AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ"

Jess Molho, eşinin ameliyatının başarılı geçtiğini, kurşunun çıkartıldığı ve sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada