206 Kiloydu, Azmedip 6 Ayda 85 Kilo Verdi
Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu

Bodrum'daki Depremin Ardından UFO Paniği Kamerada!

BODRUM'DAKİ DEPREMİN ARDINDAN UFO PANİĞİ KAMERADA!

Ege Denizi'ndeki deprem sonrasında bugün sabaha karşı 4.30'da Bodrum'da bir grup vatandaş gökyüzündeki parlak ışık topunu görüntüledi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Bodrum'daki Depremin Ardından Ufo Paniği Kamerada!(7/10)3

Ege Denizi'ndeki deprem sonrasında bugün sabaha karşı 4.30'da Bodrum'da bir grup vatandaş gökyüzündeki parlak ışık topunu görüntüledi. Yıldızların sönük görüldüğü bir sırada parlak bir şekilde gözlenen ışık, ara sıra kaybolup tekrar beliriyordu. Tanımlanamayan uçan nesnelerin (UFO) geçmişteki depremlerden sonra da gözlendiği iddia edilmişti. Uzmanlar bu ışıkların, deprem sonrası yerden sızan gazların yükseldikçe diğer gazlarla etkileşime girmesinden oluşabileceğini belirtiyor. Komplo teorisleri ise bunların "afetin ardından dünyayı gözlemleyen uzaylılar" olabileceğini iddia ediyor.

Dün gece Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 depremin ardından 160 da artçı sarsıntı meydana geldi. Ancak deprem sonrası ise bazı vatandaşlar UFO'ya benzer cismin görüntüsünü videoya aldı.

DAHA ÖNCE DE UFO İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Yıldızların sönük görüldüğü bir sırada parlak bir şekilde gözlenen ışık, ara sıra kaybolup tekrar beliriyordu. Tanımlanamayan uçan nesnelerin (UFO) geçmişteki depremlerden sonra da gözlendiği iddia edilmişti. Uzmanlar bu ışıkların, deprem sonrası yerden sızan gazların yükseldikçe diğer gazlarla etkileşime girmesinden oluşabileceğini belirtiyor.

"DEPREMİN ARDINDAN DÜNYAYI GÖZLEMLİYORLAR"

Komplo teorisleri ise bunların "afetin ardından dünyayı gözlemleyen uzaylılar" olabileceğini iddia ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bodrum  Daki  Depremin  Ardından  Ufo  Paniği  Kamerada    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER