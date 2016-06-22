

Bodrum'da Turist taşıyan iki minibüsün de aralarında bulunduğu 18 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Kazaya yola dökülen yağ birikintisinin neden olduğu belirtildi.







Bodrum-Milas Karayolu'nun Güvercinlik Mahallesi yakınlarında bugün saat 08.00 sıralarında yola dökülen yağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 1 kamyon, 2 kamyonet, 9 otomobil, 1 motosiklet ve 2'si turist taşıyan 5 minibüsün karıştığı kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında turistlerin bulunmadığı belirtildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, kamyonun altında kalarak sıkışan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Mehmet Aygün ile arkasında oturan 26 yaşındaki Ferit Birer, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Yaralılardan 47 yaşındaki Günay Çelik, 38 yaşındaki Mehmet Çaptuğ ve 26 yaşındaki Rıdvan Çırak; Bodrum Devlet Hastanesi, Mehmet Aygün ve Ferit Birer ise ilçedeki özel hastanelere kaldırılark tedaviye alındı. Yaralılardan Aygün ve Birer'in durumunun ağır olduğu, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Diğer 7 yaralanın tedavileri ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ambulansta yapıldı.







Kazayı yara almadan atlatan tur minibüslerindeki turistler ile Bodrum'daki otellere çalışmaya gittikleri öğrenilen çok sayıda kişi, başka araçlara bindirilerek gidecekleri yere ulaştırılmaları sağlandı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, araçların çekilip, yola dökülen yağ birikintisinin itfaiye ekipleri tarafından yıkanması ardından tekrar trafiğe açıldı.







Kazada hafif yaralanan minibüs şöförü Orhan Duru, yaşadıklarını söyle anlattı:







"Güvercinlik mahallesi'nden çıkmıştık. Tam hızlanmaya başladığımızda bütün araçların birbirine çarpmaya başladığını gördüm. Ardından bende direksiyon hakimiyetini kaybettim. Yola dökülen yağın çok olması kazaya neden oldu" dedi.







Soruşturma devam ederken polis, yola kazaya neden olan yağı döken aracın tespit edilmesi için çalışma başlattı.