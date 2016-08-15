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bodrum'da yıldız tilbe izdihamı

BODRUM'DA YILDIZ TİLBE İZDİHAMI

Bodrum'da bir gece kulübünde sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe konseri izdihama neden oldu.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 11:46
Puan Ver : Bodrum'da Yıldız Tilbe İzdihamı(0/10)


Bodrum'un en ünlü mekanı olan Pasha isimli gece kulübünde sahne alan Yıldız Tilbe izdihama nedne oldu. Saatler öncesinden biletlerin tükendiği konserde Tilbe hayranları fotoğraf çektirmek için birbirlerini ezdi. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin geldiği gece kulübünde adım atacak yer kalmadı. 3 saat sahnede kalan ünlü sanatçı söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Tilbe yaptığı ilginç danslarıyla büyük alkış aldı. Şarkılarını hayranları ile beraber söyleyen ünlü şarkıcı zaman zaman söylediği duygusal şarkılarla da duygu dolu anlar yaşattı. Kulübün kapılarının Tilbe sahneye çıkmadan saatler önce müşterilere kapanması bazı hayranlarını üzdü. İçeri giremeyen Tilbe hayranları ünlü sanatçıyı dışardan dinlemekle yetindi.



KOLLARINDAKİ LEKELER DİKKATLERDEN KAÇMADI

Tilbe'nin geçtiğimiz sene bacaklarında görülen lekeler bu yıl kollarında da görülmeye başlandı. Sıfır kollu bir bluzla sahneye çıkan Tilbe'nin kollarındaki lekeler yine dikkatlerden kaçmadı. Tilbe'nin iki dirseğinde ve kolunda oluşan pul pul lekeler hayranlarını üzdü.








Etiketler: Bodrum  Da  Yıldız  Tilbe  İzdihamı    haber

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