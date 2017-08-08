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BODRUM'DA YAŞANAN PANİK SONRASI, DEPREM UZMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ


Bodrum'da yaşanan panik sonrası, deprem uzmanından açıklama geldi
Tarih : 08 Ağustos 2017, 15:00
Puan Ver : Bodrum'da Yaşanan Panik Sonrası, Deprem Uzmanından Açıklama Geldi(10/10)6

Saat 10.42'de meydana gelen ve merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarlıbelen köyü olan şiddetli deprem, bölgede paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi tarafından önce 5.1, ardından 5.3 büyüklüğünde olduğu açıklanan, AFAD'ın ise büyüklüğünü 4.9 olarak duyurduğu depremin ardından hurriyet.com.tr'ye konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu deprem gecikmiş bir depremdir. Uzun zamandır doğum sancısı geliyordu. Bunun artçılarını da görmeye başlayacağız" dedi.

"5.4 GİBİ BİR DEPREMDE BEKLENEBİLİR"

Prof. Ercan, "Depremin derinliği 1.6 km olarak açıklandı ama bu kadar büyük bir deprem bu derinlikte olamaz. 5-10 km derinlikte olması olasıdır. Revize edileceğini düşünüyorum. Bu deprem 6.7'lik depremin artçısıdır. Bundan biraz daha büyük 5.4 gibi bir deprem de beklenebilir ancak bunlar yıkıcı olmayacaktır. Gökova Körfezi'ndeki gerginlik devam ediyor. 1 aya kadar daha dengeye ulaşamayacağı izlenimi veriyor. Buradaki enerjinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

'ARTÇI ŞOKLAR DEPREMİN YERLEŞME SÜRECİ'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, "Şok süresini yaşıyoruz. 5,1 de 4,9 da olsa, daha önceki ana şokun artçıları olarak algılanabilir. Halkımız rahatlasın, Bodrum'daki depremde kırılan fay kırıldı, aynı yer bir daha kırılmayacaktır, rahatlamıştır" dedi.

Prof. Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu yaşadığımız artçı şoklar bu depremin yerleşme sürecidir. Deprem bir an değil, bir süreçtir. Bir aydan biraz geç zamana kadar bunların yaşanacağını söylemiştik. Ama bu depremler güçlü depremler. Elbette vatandaşlar bundan tedirgin olacak. Bu normal bir süreç aslında. Ama bu kırılan fayın dışındaki bölgede diğer fayların hareket etmesi olabilir mi? olabilir, olmayabilir. Bunu bilme şansımız yok."

'BODRUM SINIFI GEÇTİ, BEN OLSAM TATİLİMİ BIRAKMAZDIM'

"Tsunamiyi normal şartlar altında beklemiyoruz. Bodrum sınıfı geçti. Çünkü bizim yıllardan beri söylediğimiz 6,5 büyüklüğüne kadar yıkım olmasın yaralanma olmasın diyorduk. 6,5'da bunu test ettiler. Orayı terk edenler oldu ama şuna teminat verebilirim. Kırılan yer uzun süre bir daha kırılmaz. Bu artçılar yaşanacaktır ama daha büyük deprem olmayacaktır. Bu bölgede kırılan yerlerde tsunami de olacaktır. Ben olsam tatilimi bırakmazdım diye bir kez daha tekrar edeceğim."Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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