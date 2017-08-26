Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

BODRUM'DA TATİL İŞKENCEYE DÖNDÜ! TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ, PLAJLAR DOLDU TAŞTI


Bodrum'da Tatil İşkenceye Döndü! Trafik Durma Noktasına Geldi, Plajlar Doldu Taştı
Tarih : 26 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : Bodrum'da Tatil İşkenceye Döndü! Trafik Durma Noktasına Geldi, Plajlar Doldu Taştı(9/10)5

Bayram tatili öncesinde yerli ve yabancı turistler, akın akın Bodrum'a gelmeye başladı. Plajlarda adım atacak yer kalmazken otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı, birçok otel kapılarını müşterilere kapattı. Özellikle Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inmeye başladı. Bodrum otagarına ise yolcu otobüsleri çifter çifter girdi.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Gözde tatil beldesi Bodrum, bayrama çok az süre kala özellikle yurt içinden gelen tatilcileri ağırlamaya başladı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı ilçede bu sabahtan itibaren ilçenin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

PLAJLAR DOLDU TAŞTI

Yerlilerin yanı sıra İsviçre, İsveç, Almanya, Danimarka, Belçika ve Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları da kente yoğun ilgi gösterdi. Plajlar tatilcilerle dolup taştı, otel rezervasyonları turizmcilerin yüzünü güldürdü.

İLÇEDE KUŞ UÇURTULMUYOR

Jandarma ve Emniyet güçleri Bodrum'da giren çıkan tüm araçları kontrol ederek ilçede kuş uçurtmuyor. Tatilin ilk gününden itibaren ilçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor.

TATİLE GELDİ, DOST KAZANDI

Bodrum'un Gümbet Plajı'ndaki bir otele ailesi ile birlikte bayram tatiline gelen ve İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan 18 yaşındaki Feride Erman'ın plajdaki sokak köpeği ile dostluğunu görenler hayran kaldı. Tatil için ailesi ile Bodrum'a geldiğini belirten Erman "Ben onu çok sevdim, birlikte denize giriyoruz ve yüzüyoruz. Benden hiç ayrılamıyor ben de ondan ayrılamıyorum. Bodrum'da muhteşem bayram tatilinin yanında çok güzel bir dost kazandım, eğer yasal işlemleri yapabilirsem onu Zürih'e götüreceğim" dedi.

"HERKES BODRUM'A GELSİN"

İstanbul'da özel bir firmada yönetici asistanı olarak çalışan 23 yaşındaki Çağla Seymen de, "Burada müthiş bir atmosfer var, depremin etkileri de geçmiş durumda. Bayram tatili için yola çıkacaklara Bodrum'a gelmelerini öneriyoruz, biz her bayram Bodrum'dayız" diye konuştu.

"BU YIL İLK KEZ GELDİM"

İsveç'in Malmö kentinde kozmetik mağazası işlettiğini söyleyen 48 yaşındaki Nedret Necip ise "Bu yıl ilk kez tatil için Bodrum'a geldim ve çok beğendim. Doğası, insanları, tarihi muhteşem gerçekten güzel bir bayram tatili geçireceğim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bodrum  Da  Tatil  İşkenceye  Döndü  Trafik  Durma  Noktasına  Geldi  Plajlar  Doldu  
Taştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER