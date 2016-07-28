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BODRUM'DA ORMAN YANGINI !


BODRUM'DA ORMAN YANGINI !
Tarih : 28 Temmuz 2016, 18:14
Puan Ver : Bodrum'da Orman Yangını !(8/10)10


Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Bodrum-Milas karayolu Torba Kavşağı istikametindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Muğla ve Milas Orman İşletme Müdürlüklerine ait iki uçak, iki helikopter ile havadan, 8 arazöz, 50 orman işçisi, 5 itfaiye ve iş makinelerince karadan müdahale edildi.



Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde kontrol altına alındı. Büyüme eğilimi gösteren yangın, çevredekilere kısa süreli panik yaşattı.



Söndürme çalışmaları sırasında kolundan yaralanan işçiye, bölgede hazır bekletilen sağlık ekiplerince müdahale edildi.



Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.








Etiketler: Bodrum  Da  Orman  Yangını      haber

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