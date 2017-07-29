Bodrum'da makilik alanda başlayan yangın, yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Büyük paniğe neden olan yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, makilik alana sıçradı. 20 hektarlık alanın küle döndüğü yangın evleri de tehdit etti. Yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE MAKİLİK ALANA SIÇRADI

Turgutreis Mahallesi Bozdağ mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, makilik alana sıçradı.

Yangına, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 6 itfaiye aracı, ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi.

5 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

Çok sayıda yangın söndürme işçisinin de destek verdiği yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 20 hektarlık alan zarar gördü.

"EVLERE ÇOK YAKLAŞMIŞTI"

Yangının etkili olduğu bölgede yaşan vatandaşlardan Nurettin Arslan, sabah saatlerinde çıkan yangının güçlükle söndürüldüğünü söyledi.

Alevlerin, hava araçları ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını belirten Arslan, "Evlere de çok yaklaşmıştı. Ekipler yangını başarıyla söndürdüler." dedi.

Kaynak: haberinburada