Bodrum'da çifte tabanca ile dehşet saçan saldırgan aranırken saldırının gerçekleştiği mekanların işletmecileri de şoku atlatamadı. Husumet iddialarını ortak açıklamayla yalanlayan işletmeciler "Biz ekmeğimizin peşindeyiz" dedi.

MEKANLARDAN BİRİNİN İŞLETMECİSİ ŞARKICI BERKSAN

Açıklamaya, her ikisi de Keleşharım Caddesi'nde bulunan Çilek Beach Club'ın ortaklarından şarkıcı Berksan ve İbrahim Çakmak ile Sess Beach Club'ın ortakları Celal Yarar ve Ecevit Yılan katıldı.

BERKSAN: HUSUMET YOK, HEDEFTE BENİM OLDUĞUM DA DOĞRU DEĞİL

İki işletme arasında husumet olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirten Çilek Beach Club'ın ortaklarından şarkıcı Berksan, "Bu olayın biran önce çözülmesi için biz de adli makamları yoğun şekilde yardımcı oluyoruz. Biz iki komşu işletme olarak, ekmeğimizin peşindeyiz. Aramızda kesinlikle bir husumet yok. Ayrıca bu olayla ilgili haberlerde, bazı medya organları benim hedef olduğumu yazdı. Bu kesinlikle doğru değil. Hedef ben değildim, benim böyle olaylarla işim olmaz. Bu nedenle bunu ortaya gerçekmiş gibi yayanlar hakkında yasal işlem başlattım. Ortalıkta müthiş bir bilgi kirliliği var" dedi.

"OLAY EN KISA ZAMANDA AYDINLATILACAKTIR, ADALETE GÜVENİYORUZ"

Sess Beach Club'ın işletmecisi Celal Yarar ise yaşananların kendilerini derinden etkilediğini belirtip, "1 personelimiz yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Komşu işletme ile husumetimiz yok. Olay, en kısa zamanda aydınlatılacaktır, adalete güveniyoruz. Yaşamını yitiren Furkan Say kardeşimiz öğlen İstanbul'da Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çok üzgünüz. Yaşadığımız şoku üzerimizden atmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

16 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Öte yandan çifte tabancalı saldırganın yakalanması için çalışmalarına devam eden jandarmanın, soruşturma kapsamında bugüne kadar işletme sahiplerinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Göltürkübükü Mahallesi'ndeki Çilek Beach Club'a dün saat 03.00 sıralarında gelen bir kişi, iddiaya göre önce Sess Beach Club'ı sordu. Hemen yan taraf olduğunu öğrenince de o tarafa yöneldikten bir süre sonra belindeki çifte tabancayı çıkartı, rastgele ateş etmeye başladı. Yaklaşık 400 kişinin eğlendiği her iki beach club'ta büyük panik yaşandı. Saldırıda vücutlarına kurşun isabet eden Sess Beach Clup'ta komi olarak çalışan Furkan Say (21), garson Nesibi Günenç (28) ile Çilek Beach Clup'ta çalışan garson Yasin Kaya (29) ile müşterilerden, ünlü sunucu Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho (36) ile ile M.K. (24) yaralandı.Yaralılardan Furkan Say, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Saldıgan ise panikten yararlanıp, kaçtı.

ZEYNEP MOLHO'DAN İYİ HABER: SIRTINDAKİ KURŞUN ÇIKARTILDI

Yaralılardan Zeynep Molho'nun sırtına saplanıp, kaburga kemiğini kırarak derisinin altında kalan kurşun, ameliyatla çıkartıldı. Jess Molho, eşinin ameliyatının başarılı geçtiğini, kurşunun çıkartıldığı ve sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada