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BODRUM'DA GÖÇMEN FACİASI: 17 ÖLÜ


BODRUM'DA GÖÇMEN FACİASI: 17 ÖLÜ
Tarih : 27 Eylül 2015, 12:07
Puan Ver : Bodrum'da Göçmen Faciası: 17 Ölü(8/10)7


Bodrum'da, Çavuşadası açıklarında, kaçakları taşıyan ahşap teknenin batmasıyla içindeki, Suriyeli olduğu belirtilen 17 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Kaçakların, Yalıkavak Mahallesi sahilinden Yunanistan'ın Leros Adası'na gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Ölen kaçakların cenazeleri Turgutreis Limanı'na getirildi.








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