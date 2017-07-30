Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Göltürkbükü Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda Furkan Say (22) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanede tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada