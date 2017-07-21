BODRUM'DA DEPREMİN YAŞATTIĞI DEHŞET ANLARI ORTAYA ÇIKTI!
Bodrum 'da gece merkez üssü Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem esnasında eğlence kulüplerinde bulunan yerli ve yabancı turistler panikle kaçarken birbirlerini ezdi.
Gökova Körfezi'nde gece meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Bodrum'un gece mekanalarında paniğe yol açtı. Deprem korkusuyla gece kulüplerinden kaçmak isteyen tatilciler, birbirlerinin üstüne çıkarak kaçmaya çalışırken o dehşet anları kameralara yansıdı.
BODRUM'DA PANİK YAŞANDI
Gökova Körfezi'nde gece saat 01.31'de 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. Deprem sırasında Bodrum'un en ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu Gümbet Barlar Sokağı'nda eğlence kulüplerindeki insanlar panikle birbirlerini ezerek kaçıştı.
GÜNDE 6 BİN YERLİ TURİST UĞRUYOR
Günde 6 bin yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan Gümbet Barlar Sokağı saniyeler içerisinde boşaldı. Depremin hissedildiği anda turistlerin kaçışmaları anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yıkık Köprüye Belediye El Atmayınca Vatandaş Ölüm Yolculuğuna Başladı
- Bakan Soylu, Şehit Öğretmenin Kaçırıldığı Yerde: Bu Hayvanlara Nasıl Müdahale Edeceğimizi Biliyoruz
- Son Dakika! Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Mescid-İ Aksa Telefonu
- Chp Tunceli İl Başkanı, Necmettin Öğretmen İçin Yaptığı Konuşma Rekor Kırıyor
- Kara Kızlarını Kaybeden Gözü Yaşlı Çiftin Yüzü Bu Sefer Güldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar