Bodrum 'da gece merkez üssü Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem esnasında eğlence kulüplerinde bulunan yerli ve yabancı turistler panikle kaçarken birbirlerini ezdi.

Gökova Körfezi'nde gece meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Bodrum'un gece mekanalarında paniğe yol açtı. Deprem korkusuyla gece kulüplerinden kaçmak isteyen tatilciler, birbirlerinin üstüne çıkarak kaçmaya çalışırken o dehşet anları kameralara yansıdı.

BODRUM'DA PANİK YAŞANDI

Gökova Körfezi'nde gece saat 01.31'de 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. Deprem sırasında Bodrum'un en ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu Gümbet Barlar Sokağı'nda eğlence kulüplerindeki insanlar panikle birbirlerini ezerek kaçıştı.

GÜNDE 6 BİN YERLİ TURİST UĞRUYOR

Günde 6 bin yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan Gümbet Barlar Sokağı saniyeler içerisinde boşaldı. Depremin hissedildiği anda turistlerin kaçışmaları anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: haberinburada