

Bodrum'da dün öğle saatlerinde balıkçıların ihbarı üzerine denize açılan sahil güvenlik botları 2'si kadın 4 kişinin cesedine ulaştı. Çavuş Adası ile Kardak Kayalıkları arasındaki bölgede bulunan ve yaşları 20-40 arasında değişen cesetlerin kıyafetleri üzerine yapılan aramalarda bir kadının cebinden 8 adet Irak pasaportunun bulunduğu belirtildi. Sahil güvenlik botları ile önce Turgutreis Limanı'na ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan ve yaklaşık bir haftalık olduğu değerlendirilen cesetler otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bodrum'da aynı bölgede 27 Eylül'de kaçakları taşıyan tekne batmış, 17 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise sağ kurtarılmıştı.