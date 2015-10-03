O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bodrum'da denizden 4 ceset çıktı

BODRUM'DA DENİZDEN 4 CESET ÇIKTI

Bodrum'da, sahil güvenlik ekipleri Çavuş Adası ile Kardak Kayalıkları açıklarında 2'si kadın, 4 ceset buldu. Cesetlerin kaçaklara ait olabileceği belirtildi

Tarih : 03 Ekim 2015, 09:37
Puan Ver : Bodrum'da Denizden 4 Ceset Çıktı(0/10)


Bodrum'da dün öğle saatlerinde balıkçıların ihbarı üzerine denize açılan sahil güvenlik botları 2'si kadın 4 kişinin cesedine ulaştı. Çavuş Adası ile Kardak Kayalıkları arasındaki bölgede bulunan ve yaşları 20-40 arasında değişen cesetlerin kıyafetleri üzerine yapılan aramalarda bir kadının cebinden 8 adet Irak pasaportunun bulunduğu belirtildi. Sahil güvenlik botları ile önce Turgutreis Limanı'na ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan ve yaklaşık bir haftalık olduğu değerlendirilen cesetler otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bodrum'da aynı bölgede 27 Eylül'de kaçakları taşıyan tekne batmış, 17 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise sağ kurtarılmıştı.








Etiketler: Bodrum  Da  Denizden  4  Ceset  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER