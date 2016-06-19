

Karabağlar Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisi ile güney yönde ilerleyen yangın Akyarlar Mahallesi'ne ulaştı. Önce Karaincir Sitesi'ni tehdit eden yangına havadan bir yangın söndürme uçağı ve helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri ve orman işçileri ile müdahale edildi. Alevlerin siteye ulaşması engellendi.



Önemli ölçüde etkisi azalan yangın rüzgarın şiddetini yeniden artırması ile hızla tepelik alanlardan Akyarlar Mahallesi sahiline doğru ilerledi. Alevler ilerlediği yönde siteleri tehdit etti. Site sakinleri evlerini boşalttı. Jandarma ekipleri de anonslarla sivillerin yangın bölgesinden uzaklaşması uyarısında bulundu. Ekipleri zor durumda bırakan rüzgarın da etkisi ile bir sitenin bahçesine giren alevler evlere birkaç metre kala söndürüldü. Bu arada inşaat malzemelerinin bulunduğu depo yandı.



Turgutreis-Ortakent Mahallesi arasındaki yolun Akyarlar Mevkii'nde trafik kontrollü olarak sağlandı. Yangın bir süre sonrada rüzgarın yön değiştirmesi ile batı yönde Turgutreis Mahallesi'ne doğru ilerledi. Geniş bir alanda etkili olan yangında gökyüzü Dumanlar kaplandı.







AYNI KONUDA SERZENİŞ







Aynı bölgede hemen her yıl yangın çıktığını söyleyen çevre sakinleri, yangının bilinçli olarak çıkarıldığını öne sürdü. Alevlerin evlerine sıçramaması için kovalarla su taşıyıp hortumla su tutan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Sona anda alevlerin site içine ulaşması engellenen Karaincir Sitesi yöneticisi Ertan Masak, "Maalesef yine bir yangın daha yaşadık. Burada daha önce de yangın çıkmıştı. Burada aynı şekilde sık sık bu durumla karşılaşıyoruz" dedi.







Yangının ilerlediği Turgutreis Mahallesi yönünde evinin önünde hortuma su tutan Ercan Işık adlı vatandaş "İtfaiye ekiplerine bizlerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yangın aniden bu taraf geldi. Neyse ki evlere sıçramadı" diye konuştu.







120 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU







Dün saat 19.00 sıralarında ilk belirlemelere göre 120 hektarlık alanda etkili olan yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. Akşam saatlerinde rüzgarın sürekli yön değiştirmesi ekiplerin işini zorlaştırdı. Yangının etkili alanın gece itibari ile 150 hektarın geçtiği tahmin ediliyor.