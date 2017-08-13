BODRUM'DA BULUNAN LÜKS MANDARİN SİTESİ, YENİDEN DOMUZLARIN İSTİLASINA UĞRADI
Bodrum'un Türkbükü Cennet Koyu'nda bulunan ve iş adamlarının da villalarının bulunduğu Mandarin sitesini yine domuzlar bastı. Yetkililer ise soruna bir çözüm arıyor.
Türkiye'nin ünlü turizm merkezlerinden olan Bodrum'un Türkbükü Cennet Koyu'nda bulunan Mandarin sitesini yine domuzlar bastı.
BÖLGEYE HER GÜN İNEREK ZARAR VERİYORLAR
Bodrum'un Türkbükü Cennet Koyu'nda, iş adamların ve sanatçıların bulunduğu Mandarin Oriental'de yaban domuzu paniği devam ediyor. Bölgeye her gün inen domuzlar daha önce 4 kez girdiği iş adamı Kaya Sabancı'nın villasının bahçesine girerek yine zarar verdi. Domuz paniğinin ardından Mandarin Oriental yönetimi de yaşananların farkında olduklarını, çözüm için orman ve vahşi yaşam konularında uzman kişilerle görüşme yaptıklarını yazılı açıklama ile duyurdu.
YAVRULARIYLA GELİYORLAR
Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre domuzlar, iş adamı Kaya Sabancı'nın da villasının bulunduğu bölgeye önceki gece tekrar girdi. Yavruları ile birlikte gelen domuzlar, bahçeye zarar verdi.
Kaynak: haberinburada
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