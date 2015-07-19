O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bodrum'da beach club'lar boşaldı, halk plajları doldu!

BODRUM'DA BEACH CLUB'LAR BOŞALDI, HALK PLAJLARI DOLDU!

Bodrum'a 4 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle akın akın gelen yerli turistler bu kez tercihlerini beach clup'lar yerine halk plajlarında yana kullandı.

Tarih : 19 Temmuz 2015, 10:38
Puan Ver : Bodrum'da Beach Club'lar Boşaldı, Halk Plajları Doldu!(10/10)8


Bodrum'a 4 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle akın akın gelen yerli turistler bu kez tercihlerini beach clup'lar yerine halk plajlarında yana kullandı. Dünya ve Türkiye jet sosyetesinin gözde tatil merkezlerinden Göltürkbükü sahilindeki beach clup'lar neredeyse boş denilecek kadar az ilgi çekerken Bodrum'un dünyaca ünlü Ortakent- Yahşi Mahallesi'ndeki Camelbeach Halk Pajı, Gümbet, Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası ve Turgutreis Günbatımı plajları tatilcilerle doldu taştı. 



Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyükşehirler ile Almanya'an gelen yerli turistler Bodrum plajlarını doldurdu, adım atacak yer kalmadı.

 








Etiketler: Bodrum  Da  Beach  Club  Lar  Boşaldı  Halk  Plajları  Doldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER