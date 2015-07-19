Bodrum'a 4 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle akın akın gelen yerli turistler bu kez tercihlerini beach clup'lar yerine halk plajlarında yana kullandı.



Bodrum'a 4 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle akın akın gelen yerli turistler bu kez tercihlerini beach clup'lar yerine halk plajlarında yana kullandı. Dünya ve Türkiye jet sosyetesinin gözde tatil merkezlerinden Göltürkbükü sahilindeki beach clup'lar neredeyse boş denilecek kadar az ilgi çekerken Bodrum'un dünyaca ünlü Ortakent- Yahşi Mahallesi'ndeki Camelbeach Halk Pajı, Gümbet, Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası ve Turgutreis Günbatımı plajları tatilcilerle doldu taştı.



Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyükşehirler ile Almanya'an gelen yerli turistler Bodrum plajlarını doldurdu, adım atacak yer kalmadı.



