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BODRUM'DA AY TUTULMASI İLGİYLE İZLENDİ


BODRUM'DA AY TUTULMASI İLGİYLE İZLENDİ
Tarih : 18 Eylül 2016, 11:37
Puan Ver : Bodrum'da Ay Tutulması İlgiyle İzlendi(7/10)5


Yılın son ay tutulması havanın açık ve güzel olması nedeniyle ilgiyle izlendi.



Parçalı ay tutulması, 21.45 ile 23.15 saatleri arasında Bodrum'da en net şekilde izlendi. Bir çok kişi cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile bu anları kaydetti. Fotoğraflara yansıyan karelerde ay yüzeyindeki parlaklık, netlik, kraterlerin düzgünlüğü ve uzay boşluğundaki yansıması çok net olarak görülebildi. Dünyanın ay ve güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, ayın dünyanın gölge konisinin içinde kalmasıyla ay tutulması gerçekleşiyor. Ayın, dünyanın gölge konisine tam girememesi de 'parçalı ay tutulması' olarak adlandırılabiliyor.








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