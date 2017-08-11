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Bodrum'da Adım Atacak Yer Kalmadı

BODRUM'DA ADIM ATACAK YER KALMADI

Bodrum'da bayram tatili öncesinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşırken, sahillerde adım atacak yer kalmadı.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 17:20
Puan Ver : Bodrum'da Adım Atacak Yer Kalmadı(8/10)4

Bodrum'da bayram tatili öncesi otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'lere ulaşması, esnafın ve turizmcinin yüzünü güldürdü. Kötü başlayan sezonun ardından sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bodrum'un şehir merkezi ile Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası mahallelerindeki otel ve pansiyonlarda yer bulmak güçleşti. Gümbet plajında adım atacak yer kalmazken, karada yer kalmayınca, beach club ve otel yöneticilerinin denizin içine masa sandalye ve şezlong koyarak konuklarını serinletme yolunu seçtikleri görüldü.

"DEPREMLER ETKİLEMEDİ"

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, turistik tesislerdeki doluluk oranının yüzde 100'le ulaştığını belirterek, "Turizmcilerle görüşüyorum aldığımız bilgiler çok olumlu, yüzlerce deprem ve bazılarının deprem çığırtkanlığına rağmen Bodrum yine tatil için tercih edilen merkezlerimizin başında geliyor. Kimse tedirgin olmasın, gelsin tatilini yapsın. Onca depremin ardından ne tesislerimizde ne evlerimizde ciddi bir sorun yok" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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