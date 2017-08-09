BODRUM'DA 65 TURİST HASTANELİK OLDU
Milas ilçesinde bir otelde kalan 65 turistin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Bodrum ilçesindeki hastanelere başvurduğu öğrenildi.
Milas ilçesinde bir otelde kalan 65 turist, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Bodrum ilçesindeki hastanelere başvurdu.
ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
Muğla Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvuruların olduğunu bildirdi.
Gıda zehirlenmesinden şüphelenen kişilere ilk müdahalenin 112 Acil Servis ekiplerince otelde yapıldığını ifade eden Tekin, "Hastanelere bireysel olarak başvurular da yapılmış. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine de bilgi verildi. Araştırmalar devam ediyor." dedi.
TOPLAM 65 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI
Şu anda hastanede yatan ve durumu ciddi olan kimsenin olmadığını belirten Tekin, şu bilgileri verdi:
"45 kamu hastanemize, 20 civarında da özel hastanelere kaldırılmış hastamız var. Toplam sayı 65 kişi. Gerekli tedavileri yapıldı, herhangi bir hayati tehlikesi bulunan kimse yok. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri gerekli araştırmaları yapıyor. Otelden su ve diğer numuneler alınacak."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar