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Bodrum'da 65 turist hastanelik oldu

BODRUM'DA 65 TURİST HASTANELİK OLDU

Milas ilçesinde bir otelde kalan 65 turistin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Bodrum ilçesindeki hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : Bodrum'da 65 Turist Hastanelik Oldu(8/10)4

Milas ilçesinde bir otelde kalan 65 turist, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Bodrum ilçesindeki hastanelere başvurdu.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Muğla Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvuruların olduğunu bildirdi.

Gıda zehirlenmesinden şüphelenen kişilere ilk müdahalenin 112 Acil Servis ekiplerince otelde yapıldığını ifade eden Tekin, "Hastanelere bireysel olarak başvurular da yapılmış. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine de bilgi verildi. Araştırmalar devam ediyor." dedi.

TOPLAM 65 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Şu anda hastanede yatan ve durumu ciddi olan kimsenin olmadığını belirten Tekin, şu bilgileri verdi:

"45 kamu hastanemize, 20 civarında da özel hastanelere kaldırılmış hastamız var. Toplam sayı 65 kişi. Gerekli tedavileri yapıldı, herhangi bir hayati tehlikesi bulunan kimse yok. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri gerekli araştırmaları yapıyor. Otelden su ve diğer numuneler alınacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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