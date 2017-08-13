BODRUM'DA 4.8 VE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ AYRI DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD'tan alınan bilgiye göre, saat 15.28 de merkezüssü Bodrum olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlçe, bugün 14.16'da meydana gelen 4.8'lik depremle sarsılmıştı.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri başta olmak üzere çevredeki yerleşim merkezleri bugün öğleden sonra saat 14.16'da 4.8 ve saat 15.28'de 4.1 büyüklüğündeki iki ayrı depremle sallandı. Deprem başta Bodrum olmak üzere Muğla ve çevre illerden de hissedildi. Yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasarın olmadığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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