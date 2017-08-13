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BODRUM'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ


Bodrum'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Tarih : 13 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Bodrum'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi(9/10)5

AFAD'tan alınan bilgiye göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 14.16'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.16'da merkez üssü Bodrum olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 21.79 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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