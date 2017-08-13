BODRUM'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD'tan alınan bilgiye göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 14.16'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.16'da merkez üssü Bodrum olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 21.79 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.
Kaynak: haberinburada
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